شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى:إطلاق منظومة تخصيص الأراضى إلكترونياً يحقق الشفافية الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإعلان رئيس الوزراء إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريباً، مؤكداً أن إطلاقها سيساهم فى زيادة حجم الاستثمار، وسيقلل الاحتكاك بأى بيروقراطية محتملة من جانب الموظفين، ويحقق الشفافية الكاملة.

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وأضاف "سمير"، أن الخريطة الصناعية فى عهد طارق قابيل وزير الصناعة، كانت لها عدة مميزات أولها عرض النشاط المقترح فى كل محافظة، وتلاها الخريطة الاستثمارية من جانب وزارة الاستثمار، وما حدث هو دمج الخريطتين معاً إلكترونياًَ.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المستثمر سيتمكن من الدخول إلى الموقع الاكترونى لمتابعة الأماكن الشاغرة، ويتعاقد عليها إذا كانت متاحة، وهو ما سيسرع الإجراءات بشكل كبير جداً.