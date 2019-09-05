شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان:تطوير المساجد الأثرية سينشط السياحة الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة فى دور الانعقاد المقبل، بحضور ممثلى وزارتى الأوقاف والآثار، لمعرفة تفاصيل خطة تطوير المساجد الأثرية.

وأضاف "الجندى"، أن اللجنة ستتابع مع ممثلى الحكومة لمعرفة عدد المساجد التى تشمها الخطة لتطويرها وترميمها، والجداول الزمنية لتنفيذ خطة التطوير.

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وأشار عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن مصر فيها عدد كبير من المساجد التاريخية الأثرية والتى يجب الاهتمام بتجديدها وترميمها، وتعريف العالم الإسلامى بها، وذلك سيؤدى إلى تنشيط السياحة الدينية فى مصر.