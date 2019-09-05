شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: التعليم الفنى "كلمة السر" فى الارتقاء بالمنظومة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى.

وقال، "التعليم الفنى والتكنولوجى هو كلمة السر فى تطوير المنظومة الصناعية والارتقاء بها، وهو أساس التنمية التكنولوجية فى المجتمعات الحديثة".

وأضاف متولى فى تصريح له، أن التعليم الفنى هو أحد الدعائم الرئيسية لإعداد الكوادر الوطنية، وتوفير توافر العمالة المدربة والمُجهزة لسوق العمل، لافتا إلى أن مدارس التعليم الفنى هى الأكثر قدرة على توفير العمالة المدربة والجاهزة للعمل بالمصانع مباشرة.

كما أشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، موضحا أنه هناك ثقافة سائدة بالمجتمع تعتبر التعليم الفنى فشلا، وبالتالى يعزف الكثير من أولياء الأمور عن التحاق أبنائهم بهذا النظام.