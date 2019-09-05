شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية البرلمان: إلغاء الدولار الجمركى صائب.. وتأثيره على أسعار السلع وهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار إلغاء العمل بالدولار الجمركى والتعامل على أساس سعر صرف العملات فى البنوك، قائلاً: "قرار صائب مستويات خاصة أن أسعار الصرف الحالية تقارب الدولار الجمركى".

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وأكد عبد الحميد، فى تصريح له، أن هذا القرار لن يكون له أى تأثير على أسعار السلع الأساسية، موضحا "الحديث عن أى آثار سلبية لهذا القرار على أسعار السلع الأساسية وهم ولا علاقة له بالواقع، ومن يقول أن القرار سيسهم فى ارتفاع معدلات التضخم لا يعلم شيء عن أبجديات الاقتصاد".

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن استخدام نظام الدولار الجمركى للعمل على استقرار أسعار السلع جاء فى ظل ظروف استثنائية، وأن إلغائه يعطى رسالة بالاستقرار النقدى بعد أن كانت المالية تحدد سعرين للدولار الجمركى.