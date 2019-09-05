شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": قرارات الحكومة قضت على السوق السوداء فى السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب وحيد قرقر عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن وزارة النقل أحكمت السيطرة على ملف تذاكر السكة الحديد بعدد من القرارات الصائبة، أولها الحجز الالكترونى الذى منع التسريب وقضى على ظاهرة الطابور.

وأضاف "قرقر" فى تصريح، أن قرار الوزارة بعمل غرف عمليات لتلقى الشكاوى، يعد تغيير فى المنظومة الإدارية الذى طالت عدد من الإجراءات للتطوير، وهو ما أوضحته حجم الإيرادات والتطور الذى حدث فيها، إلى جانب إحكام الرقابة، وتغيير شكل الخدمة.

وأشار النائب وحيد قرقر، إلى أن المنظومة كانت مترهلة، متابعة : "كان فيها سوق سوداء خاصة فى خط قبلى الصعيد والاسكندرية، وما فعلته الوزارة قضى عليها، ورسالتى له ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية القديمة قدر الاهتمام بالمشروعات القومية الهامة".