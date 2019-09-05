"القوى العاملة بالبرلمان": ربط التعليم الفنى بسوق العمل يحد من البطالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بموافة البرلمان بالإجراءات المتخذة فى إطار خطة ربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وقال "الزنط"، إن ربط التعليم الفنى بسوق العمل سيؤدى إلى تخريج شباب متدربين على العمل فى مختلف الحرف والمهن، مما يصب فى صالح الصناعة ودعم الاقتصاد المصرى، وكذلك الحد من البطالة ورفع معدل التشغيل.

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وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى ودعمه وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطويره وتأهيل الطلاب وتشجيعهم على الالتحاق به، وأن يتم تدريب الطلاب أثناء الدراسة فى المصانع والشركات، ليتحولوا إلى عمالة ماهرة ومدربة.