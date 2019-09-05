شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: مصر قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الدواء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة الاهتمام بملف النهوض بتصنيع وتصدير الدواء المصرى، مضيفا أن الدواء المصري يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله للنفاذ بقوة للأسواق الاقليمية .

وأكد الدكتور خالد قنديل أن السوق الافريقية تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري خاصة مستحضرات علاج الملاريا وفيروس سي والذي أثبتت فيه الحكومة المصرية كفاءة كبيرة وصنعت نموذج يحتذى في القضاء على فيروس سي.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد في بيان له، أنه لابد من دعم وتشجيع الخطوط الانتاجية وتقديم الحوافز لمصنعي الدواء في مصر، وابرام اتفقات وتحالفات تصديرية في مجال التصنيع الدوائي، وكذلك العمل على دعم تنافسية الدواء المصري، وكلها نقاط تعمل الحكومة المصرية عليها الا أنها بحاجة لمزيد من الاهتمام والجهد لما سيحمله تصدير الدواء المصري من فرص كبيرة لدعم الاقتصاد المصري.

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ولفت رئيس اقتصادية الوفد، إلى أن إنشاء هيئة الدواء المصرية التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها في أحكام القانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة و سمعة الدواء المصرى.

يذكر أن صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية لعام 2018 وصلت لحوالي 789 مليون دولار، منها صادرات بقيمة 65 مليون دولار لبلدان أفريقية.