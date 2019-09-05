شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بمواجهة جشع التجار وملاحقة محتكرى السلع لضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتطبيق صارم للعقوبات الواردة بقانون التموين وحماية المنافسة، للتصدى لجشع التجار والمتلاعبين فى أسعار السلع.

وشدد "العادلى"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات من الجهات الرقابية المعنية لضبط المتلاعبين فى السلع التموينية والمنتجات المدعومة من الدولة، وضبط حركة الأسواق والسيطرة على الأسعار، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها.

وقال النائب همام العادلى، إن بعض التجار يتلاعبون فى أسعار بعض السلع، وبعضهم يسرق السلع أو يخفيها، وتشديد الرقابة سيحد من هذه الجرائم.