شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمكن الرئيس السيسى من إعادة مكانة مصر القوية إقليميا ودوليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الزيارات التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية منذ توليه حكم مصر حققت نتائج كثيرة، موضحا أن مصر بعد ثورة 30 يونيو كانت فى وضع لا تحسد عليه، وواجهت كثيرا من التدخلات فى شئونها الداخلية وكثير من المغالطات بشأن ما حدث فى ثورة 30 يونيو.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر بعد ثورة 30 يونيو تعرضت لتجميد عضويتها فى الاتحاد الأفريقى، وتعرضت لشبه عزلة فى هذا التوقيت، إلا أنه منذ عام 2014 وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى تصور لعودة مصر لمكانتها الإقليمية والدبلوماسية بجانب التحرك شرقا وغربا، وعمل توازنات فى العلاقات مع جميع الدول.

ولفت النائب طارق الخولى، إلى أن الرئيس السيسى أقام علاقات قوية مع جميع الدول، وتمكن من بناء علاقات متوازنة ، واستطاعت مصر أن تتواجد فى جميع المحافل الدولية وأن يكون لها تأثير قوى على صعيد الإقليمي والدولى، وهذا بفضل الزيارات الناجحة التى أجراها الرئيس السيسى خارجيا.