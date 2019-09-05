شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لشباب حزب الحرية استعدادا لخوض انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة الشباب بحزب الحرية المصرى، اجتماعا بالتعاون مع أمانات العلاقات الخارجية والمواطنة والمحليات والتدريب والتثقيف والدفاع والأمن القومي.
وتقرر تكليف محمد جمال بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمتابعة فاعليات الوزارة بالمحافظات وكيفية التنسيق مع أمانات شباب المحافظات للاشتراك بها، وتكليف ميار البابلي بالتواصل مع شباب الجامعات والتواصل مع المجموعات الطلابية بالجامعات لضمهم للحزب استعدادا لإنشاء أسرة طلاب الحرية المصرى.
ووضعت اللجنة خلال هذا الاجتماع خطة البدء في عمل زيارات لأمانات الشباب بالمحافظات برئاسة أمين الشباب وبعضوية كل من الأمناء المساعدين الدكتور هشام فهمي وأحمد مسعد على أن تكون البداية من الأسبوع القادم بمحافظات القاهرة الكبري (القاهرة_الجيزة_القليوبية)، وعلي أن ترفع تقارير للأمانة المركزية بتفاصيل هذه الزيارات والعمل علي زيادة التواصل مع الشباب لضم أكبر عدد منهم خلال الفترة المقبلة.
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