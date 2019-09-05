مفتوحة في وجه وسائل الإعلام.. المنتخب الوطني يخوض آخر حصة تدريبية قبل لقاء بوركينافاسو

تخوض عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية قبل مواجهة بوركينافاسو الودية، غدا الجمعة.

وستكون حصة اليوم، مفتوحة في وجه وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، من أجل أخذ التصريحات والصور للعناصر الوطنية.

وخاض لاعبو المنتخب أمس الأربعاء، ثالث حصة تدريبية بملحق ملعب مراكش الكبير، والتي ناهزت قرابة 30 دقيقة، وشارك فيها كل اللاعبين الذين وجه لهم البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، الدعوة لحضور مباراتي بوركينافاسو والنيجر، باستثناء الخماسي المصاب.

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وغادر الثلاثاء الماضي، كل من رومان سايس، ويونس بلهندة، والمهدي بوربيعة، وثنائي الرجاء عمر بوطيب وبدر بانون، تجمع المنتخب الوطني، بسبب الإصابة.

ويلعب “أسود الأطلس”، غدا الجمعة، أول مباراة تحت إشراف الناخب الوطني الجديد، خاليلوزيتش، الذي تم التعاقد معه خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

يذكر أن زملاء حكيم زياش، سيخوضون اللقاء الثاني في العاشر من الشهر الجاري، ضد النيجر، علما أن المباراتين معا، ستحتضنهما أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش.