طقس الخميس.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب عند الصباح والليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبالبحر الأبيض المتوسط.

وستظهر خلايا غير مستقرة محملة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والسايس والريف، والسهول الشمالية و الوسطى و الساحل المتوسطي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي أو من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي أو من الشمال أحيانا بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 23 و 28 درجة بأقصى الجنوب الشرقي و بداخل الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 17 و21 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 20 و30 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وسوس والسهول الأطلسية وقرب السواحل، وما بين 28 و 36 درجة بالريف والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية و هضاب الفوسفاط ووالماس.وستكون ما بين 35 و40 درجة بالسايس والجنوب الشرقي و بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين طنجة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وباقي المناطق.