فتح باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله 2019/ 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُعلن جمعيّة الثّقافة العربيّة عن فتح باب التسجيل لمنحة روضة بشارة عطا الله للعام الدراسي 2019 /2020.

و يهدف برنامج المنح الدراسيّة على اسم روضة بشارة عطا الله، والذي انطلق في العام 2007 وتدعمه مؤسّسة الجليل البريطانيّة، إلى تشجيع التعليم العالي في المجتمع الفلسطينيّ في الداخل وبناء طليعة أكاديميّة مثقّفة ومهنيّة تتسم بروح الانتماء والعطاء المجتمعيّ.

والبرنامج مخصّص للطلّاب العرب الفلسطينيين من الداخل (مناطق 48) الذين يدرسون في الجامعات والكليات الأكاديميّة الإسرائيليّة أو الفلسطينيّة، مقبولين لشهادات البكالوريوس B.A (سنة أولى/ثانية) أو لشهادة هندسانيّ הנדסאי (سنة أولى)، متفوقين ومستحقين اقتصاديًا ومتطوعين-قياديين.

يفتح البرنامج أبواب التسجيل للسنة الدراسيّة2019/2020 لانضمام 85 طالبًا وطالبة جدد ممن يستوفون الشروط الأساسيّة التالية:

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السنة الدراسيّة 2019/2020 هي سنة الدراسة الأكاديميّة الأولى أو الثانية للطّالب المتقدّم للمنحة (B.A)، أو السنة الأولى للطّالب الذي يدرس لشهادة هندسانيّ.

حاصل على معدّل شهادة "بجروت" 80 (بدون زيادة-بونوس) على الأقلّ (طلاب سنة أولى- B.A)، ومعدّل شهادة "بجروت" 75 (بدون زيادة-بونوس) على الأقلّ (طلاب شهادة هندسانيّ)

حاصل على علامة 550 في امتحان البسيخومتري على الأقل. (طلاب سنة أولى- B.A). علامة البسيخومتري غير مطلوبة من الطلّاب المقبولين للدراسة في الجامعات الفلسطينيّة أو لشهادة هندسانيّ.

حاصل على معدّل 75 على الأقل، للطلاب المترفعين للسنة الجامعيّة الثانية (B.A).

يفتح باب التسجيل للبرنامج في الفترة من 05/09/2019 حتى 30/09/2019 حيث يقوم الطالب بتعبئة استمارة إلكترونيّة خاصّة كما ويحمّل من خلالها كل المستندات المطلوبة.

يُرجى الانتباه إلى وجوب تحضير المستندات المطلوبة من المؤسّسات الرسميّة قبل مواعيد الأعياد اليهوديّة. المستندات المطلوبة:

صورة عن الهويّة مع الملحق

مستند القبول للجامعة/ الكليّة

مستند علامات البجروت (للمقبولين للسنة الأولى)/علامات سنة أولى جامعة (للمقبولين للسنة الثانية)

مستند علامة البسيخومتري (للمقبولين للسنة الأولى-بكالوريوس)

صورة هويّة الأم مع الملحق

صورة هويّة الأب مع ملحق

صورة قسيمة راتب الأم للشهر الأخير

مستند "אישור תשלומים" للأم من التأمين الوطني أو مستند "אישור על מעמד לא עובד" في حال أنها لا تعمل ولا تتقاضى مخصصات من التأمين الوطني

صورة قسيمة راتب الأب للشهر الاخير

مستند "אישור תשלומים" للأب من التأمين الوطني أو مستند "אישור על מעמד לא עובד" في حال أنه لا يعمل ولا يتقاضى مخصصات من التأمين الوطني

رسالة توصيّة من المؤسّسة التي قام بها الطالب بالتطوّع

للتسجيل ادخلوا إلى موقع: جمعية الثقافة العربية