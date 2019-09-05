بلماضي يرحب بمواجهة جزائرية فرنسية في مباراة ودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قبل المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، اقتراح إجراء مباراة ودية مع المنتخب الفرنسي بدون أن يكشف عن أي تاريخ لإجرائها.

وقال بلماضي في تصريح صحفي: "نعم، يُمكننا التفكير بإقامة مباراة ودية ضد فرنسا، سيكون لقاء مرموقا، فهو ضد فريق تُوج مرتين بكأس العالم" في 1998 و2018.

أضاف: "هذا ما أرغب به على الصعيد الرياضي.. جميعنا نعلم أن تلك المواجهة مع فرنسا مزدحمة بالقصص. لذا وبالنظر لكل تلك العوامل، يبدو من المثير جدا أن نلعب ضدهم يوما ما".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن في شهر نيسان/ أبريل الماضي أنه بدأ إجراء اتصالات مع نظيره الفرنسي لأجل الاتفاق على موعد مناسب، على الأرجح خلال عام 2020، لتنظيم مباراة ودية في الجزائر بين منتخب "الخضر" وأبطال العالم.

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هذا، وسبق لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، أن أعلن عن رغبته في تنظيم لقاء ودي بين منتخب "الديوك" وأبطال أفريقيا.

وقال في هذا الشأن:" ليس من الطبيعي ألا يلتقي بلدان صديقان".

وسبق أن التقى المنتخبان وديا على ملعب "ستاد دو فرانس" قرب باريس في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، وانتهت المواجهة لصالح الديوك 4 أهداف مقابل هدف واحد سجله يومها اللاعب جمال بلماضي فيما سجل أهداف "الديوك" كل من فانسان كونديلا وإيمانويل بوتيه وتيري هنري وروبير بيريز. المقابلة لم تصل إلى حدها القانوني بل تم توقيفها من قبل الحكم لأسباب أمنية.