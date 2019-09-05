شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله البندر يكشف سراً جديداً من أسرار خيانة قطر للتحالف العربي والان مع التفاصيل

كشف الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية، عبدالله البندر، سراً جديداً من أسرار خيانة قطر للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .

وأكد البندر في تغريدات له بتويتر، أن خيانة قطر للتحالف العربي لن تغتفر، لافتاً إلى أن تورط دولة قطر في الحادثة الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من الجنود الإماراتيين في 4 سبتمبر 2015م .

وقال "الكثير لا يعرف الخيانة التي تسببت في طرد قطر من التحالف، ففي مثل هذا اليوم 4 سبتمبر حدثت خيانة تسببت باستشهاد ما يقارب 100 من جنود السعودية، الإمارات، البحرين واليمن عن طريق تزويد الحوثيين بإحداثيات ومعلومات استخباراتية من قطر".

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وفي الرابع من سبتمبر 2015م، أستشهد العشرات من افراد القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بعد إستهدافها بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية الإنقلابية، وهو ما بات يعرف اليوم بيوم الغدر الإخواني بالتحالف العربي .

ويومها أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام لمدة ثلاث أيام اعتبارا من صباح السبت 5 سبتمبر/أيلول، وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا نعى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الجنود القتلى.

وقال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات أن حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة.

وأضاف خلال إفتتاحه، أمس، حديقة شهداء حرس الرئاسة، "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة" .