شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الملاحة البحرية التجارية لقطر تسجل تراجعاً حاداً والان مع التفاصيل

سجلت حركة الملاحة البحرية التجارية لقطر، تراجعات حادة في مختلف الموانئ خلال يوليو/ تموز الماضي، على أساس شهري وسنوي، ما يعكس فشل مساعي الدوحة للتوسع في الملاحة إقليميا، على أمل تعويض جزء من خسائرها المحلية.

وجاء في بيان حديث صادر، الخميس، عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن تراجعا طرأ بنسبة 10% على عدد السفن الوافدة إلى موانئ قطر، خلال يوليو الماضي، على أساس شهري مقارنة مع يونيو حزيران الماضي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، بلغ عدد السفن الوافدة إلى موانئ قطر، وعددها 6 موانئ، 695 سفينة خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 772 سفينة في يونيو حزيران السابق عليه.

وتصدر ميناء الدوحة التراجعات، إذ هبط بنسبة 58.3% على أساس شهري وسنوي في يوليو/ تموز الماضي، حيث استقبل 5 سفن فقط.

كما تراجع عدد السفن الوافدة إلى ميناء مسيعيد، بنسبة 16.5% على أساس شهري إلى 111 سفينة مقارنة مع 133 سفينة في يونيو، وهبط بنسبة 31.9% على أساس سنوي نزولا من 163 سفينة في يوليو/ تموز 2018.

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وتراجع عدد السفن الوافدة إلى ميناء حالول بنسبة 12.5% على أساس شهري وبنسبة 22.2% على أساس سنوي إلى 7 سفن فقط.

وهبط عدد السفن الوافدة إلى ميناء الرويس بنسبة 23.8% على أساس شهري إلى 182 سفينة مقارنة مع 239 سفينة في يونيو/ حزيران 2019، وبنسبة هبوط 35.5% على أساس سنوي، نزولا من 282 سفينة في يوليو/ تموز 2018.

وتراجع عدد السفن الوافدة إلى ميناء حمد بنسبة 10.3% على أساس سنوي، إلى 139 سفينة في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع 155 سفينة في الفترة المقابلة من 2018.

وفي 2017، افتتحت قطر ميناء حمد الذي قالت إنه سيكون أهم موانئ البلاد وأحد أكبرها في المنطقة العربية بتكلفة 7 مليارات دولار أمريكي، إلا أنه لم يحقق المرجو منه بعد عامين من تشغيله.

وتأثرت حركة الملاحة البحرية الصادرة من قطر والوافدة إليها، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، الداعمة للإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب.