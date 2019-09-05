شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني يعلن اعتماد قائمة المرشحين للحكومة اليوم والان مع التفاصيل

أعلن المتحدث باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان اعتماد قائمة المرشحين للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وقال الفكي خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء: إن "الحكومة ستعلن رسميا غدا الخميس".

وتوافقت قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك على 3 وزارات كانت قد تسببت الخلافات حولها في تعطيل إعلان الحكومة.

واعتمد رئيس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية بشكل نهائي، بينما أرجأ 3 وزارات لخلافات مع قوى الحرية والتغيير.

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وقال مصدر وفقاً لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن قوى الحرية والتغيير اتفقت مع حمدوك على 3 أسماء لشغل وزارات لم يتم حسمها مسبقاً بسبب الخلافات حولها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه: "تم التوافق على كل من أحمد محمد طاهر لوزارة البنى التحتية، ومعتصم محمود جلب لوزارة الثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي لوزارة الحكم الاتحادي"، في الحكومة السودانية الجديدة.

والحكومة الجديدة تضم 20 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد عبدالسلام الأزيرف للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة.

بجانب اعتماد لينا الشيخ للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر منبس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وأحمد محمد طاهر للبنى التحتية، ومعتصم محمود جلب للثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي".

وبحسب وثيقة الاتفاق، فإن "وزيري الدفاع والداخلية يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة، وبذلك يصبح قوام حكومة حمدوك 20 وزارة".