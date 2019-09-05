شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يكشف عن وجود 30 ألف سجين في معتقلات الميليشيات والان مع التفاصيل

كشف مسؤول حكومي بارز عن وجود 30 الف سجين في معتقلات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل حافظ، في تصريح نشرته صحيفة عكاظ، أن هناك أكثر من 30 ألف سجين داخل المعتقلات الحوثية، يتم وضعهم داخل مخازن السلاح واستخدامهم كدروع بشرية بتعليمات إيرانية .. لافتاً إلى أن ذل هو ما حدث كما حدث في ذمار .

وبين أن الميليشيات تسعى من وراء هذه التصرفات إلى توجيه صورة مغلوطة للعالم الخارجي بأن قوات التحالف هي من تقوم بقتل المدنيين، وهو ما فضحته أخيرا تقارير الخبراء الدوليين والإقليميين.

واتهم العناصر الحوثية بممارسة كل أنواع التعذيب ضد المعتقلين، كاشفا أن هناك 150 توفوا تحت التعذيب خلال الأشهر الأخيرة، وتم توثيق نحو 14 ألف حالة اعتقال قسري على يد الحوثيين، فضلا عن عمليات التجويع والإفقار التي تمارسها المليشيات الانقلابية وسرقة المساعدات الإغاثية والمواد الطبية، ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية، وبالتالي أضحى الحوثيون الخطر الأكبر على اليمن والمنطقة العربية بالكامل.

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وتعليقاً على ما تضمنه التقرير الدولي بشأن إنتهاكات الحوثيين، قال "خلال المرحلة السابقة امتلك الحوثيون أسلحة إيرانية دخلت البلاد عن طريق ميناء الحديدة أو الموانئ والمناطق التي يسيطرون عليها".

وأضاف أن الأسلحة والصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لقصف الجيش الوطني أو استهداف المملكة لا توجد في الترسانة العسكرية لوزارة الدفاع اليمنية، متهما «حزب الله» اللبناني بتمويل مليشيا الانقلاب ماديا وعسكريا والإعداد المتقدم لاستمرار الحرب .. مؤكداً أنهم يطورون محركات صواريخ تستهدف أماكن بعيدة، موضحاً أن ممارسات الحوثيين انعكست سلبا على الجانبين الإغاثي والإنساني.

وأكد المسؤول اليمني أن تلك المليشيا الانقلابية جماعة متمردة ولا تمتلك أي شرعية وكل ما تقوم به سلوك عصابات قبل أن يكون سلوك سلطات، وأن الاعتقالات والإعدامات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين والمواطنين من منازلهم ومقرات أعمالهم.

واتهمت الأمم المتحدة مليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وكشف تقرير أصدره فريق خبراء دوليين وإقليميين أمس الأول، أن الانقلابيين شنوا هجمات عشوائية واستهدفوا المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم.