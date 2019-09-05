شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس والان مع التفاصيل

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، وسط احتمال وقوع ضحايا.

وقال شهود ومسؤولون لوكالات الأنباء إن دوي انفجار تردد وسط العاصمة الأفغانية كابول، وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.

وتداولت وسائل إعلام محلية صور أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.

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ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

ويأتي تصاعد وتيرة العنف في البلد الذي عانى ويلات الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي تستمر فيه حملة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني.

كما تكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميا تقريبا، على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.