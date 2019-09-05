شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء من المرح.. أبطال الفيلم الإماراتي الكوميدي "خلك شنب" يحضرون العرض والان مع التفاصيل

حضر أبطال الفيلم الإماراتي الكوميدي "خلك شنب"، مساء الثلاثاء، العرض الخاص للعمل في "ريل سينما" بدبي مول، وسط أجواء من المرح والتفاعل مع الجمهور؛ تمهيداً لعرضه جماهيرياً الخميس.

وحضر العرض المخرج والمنتج هاني الشيباني، وعامر سالمين المري وعلي المرزوقي، منتجا العمل عبر "غبشة فيلمز"، والسيناريست خالد الجابري، وأبطال العمل عمار آل رحمه، محمد الكندي، وسعد عبدالله.

وشارك عدد من النجوم أبطال "خلك شنب" العرض الأول للعمل، منهم الفنان منصور الفيلي، المنتج علي الياسي، المخرج حيدر محمد، المطربان حبيب الياسي، ووليد العسل، الفنان هاني الغص، والإعلامية رحاب المهيري.

بدء العرض بكلمة ترحيبية من المنتج علي المرزوقي، والمخرج هاني الشيباني، تلاه كلمة أبطال العمل الذين أضفوا روحا من المرح والكوميديا على أجواء العرض الأول وسط تفاعل كبير من الجمهور، ما أدى إلى تأخير العرض إلى الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي بدلا من الثامنة والنصف.