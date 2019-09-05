شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يؤكد نجاح صندوق دعم الشباب في توفير فرص عمل والان مع التفاصيل

بلغ إجمالي المشاريع الممولة من قبل صندوق دعم الشباب منذ نهاية العام الماضي 2018م وحتى الربع الثالث من العام الجاري 2019م نحو 112 مشروعاً، منها 26 مشروع في عام 2018م و86 مشروع خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نجاح صندوق دعم الشباب في توفير فرص عمل للشباب، مشيداً بتنوّع المشاريع التي موّلها الصندوق خلال العام المنصرم والربع الثالث من العام الجاري بما فيها المشاريع الزراعية والإنتاجية والتجارية والصحية إلى جانب المشاريع الخدمية والحيوانية، التي وفّرت فرص عمل للشباب والشابات على مستوى المحافظة، وساعدت في تعزيز ثقافة العمل الخاص .

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وثمّن المحافظ دور قيادة صندوق دعم الشباب في تفعيل حافظة الصندوق الدوّار بالمكلا والبالغ عدد المشاريع فيه 30 مشروعاً بمبلغ 20,000,000 عشرين مليون ريال يمني، إلى جانب تفعيل برنامج الريان بسيئون الذي يضم 16 مشروعاً بقيمة اجمالية 11,905,000 احدى عشر مليون وتسعمائة وخمسة ألف ريال، وتنفيذ النزولات الميدانية للمشاريع الممولة على مستوى مديريات الساحل والوادي.

وتنوعت المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق لتشمل مختلف القطاعات، منها 19 مشروع زراعي و15 مشروع انتاجي و43 تجاري و4 مشاريع صحية و5 مشاريع حيوانية ، إضافة الى 26 مشروع خدمي، بكلفة إجمالية بلغت 378,453,000 ريال (ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال)، حيث يبدأ الحد الأدنى للتمويل من 50 ألف ريال وحتى 5 مليون ريال للتمويل.

يذكر أن صندوق دعم الشباب نفّذ أمسية تعزيز ثقافة مشروع الخاص في المكلا وأمسية في تريم وأخرى في سيئون، ويوفّر لعملائه دورات تأهيلية في خطوات بناء المشاريع ودراسة جدواها والتدريب على برنامج المحاسب الأول يمن سوفت.