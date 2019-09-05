الهجرة تعيد دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين المتواجدين في تركيا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، عن عودة 86 لاجئا عراقيا من تركيا إلى مناطق سكنهم في المحافظات المحررة من سيطرة تنظيم "داعش". وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب أصغر دوسة في بيان تلقته الخليج 365 إن "الوزارة نقلت 86 لاجئا عراقيا من محافظتي أنقرة وجروم في الجمهورية التركية براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل".



وأضاف، أن الهدف من الرحلات يأتي "لإيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في المناطق المحررة من تنظيم داعش"، مؤكدا "استمرار الوزارة في تنفيذ برنامجها رحلات العودة الطوعية المجانية الاسبوعية للنازحين العراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية".

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