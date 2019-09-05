تخلصي من سمنة الخدود بدون جراحة بهذه التمارين

ويعتبر هذا الإجراء غير محبب بالنسبة إلى بعض النساء، فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تستبدلي الخيار الجراحي ببعض تمارين الوجه.

التمرين الأول: في هذه الحالة عليك مد شفتيك الى اسفل في اتجاه واحد مع شد عضلات الرقبة. ويفضل الحفاظ على هذه الوضعية لأطول وقت ممكن قبل تكراره في الاتجاه المعاكس.



من اجل التخلص من سمنة الخدود يمكن ايضاً فتح الفم مع الابتسام وإلصاق الشفتين بالأسنان حتى يرتفع الخدان إلى اعلى. وبعد ذلك يجب وضع اصبعي السبابة على الخدين بطريقة أفقية والدفع بهما إلى أعلى. فهذا يشكل عملية ليفتنغ طبيعية وفعالة.

وللحصول على افضل النتائج اي لتنحيف الخدين ومنحهما شكلاً مميزاً ينصح بتكرار هذين التمرينين يومياً.