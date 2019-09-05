تخلصي من سمنة الخدود بدون جراحة بهذه التمارين

تعاني الكثيرات من مشكلة سمنة الخدين وهبوطهما الى أسفل ما يؤثر سلباً على الإطلالة. وللتخلص منها عادة ما يتم اللجوء الى العمليات الجراحية.
التمرين الأول: في هذه الحالة عليك مد شفتيك الى اسفل في اتجاه واحد مع شد عضلات الرقبة. ويفضل الحفاظ على هذه الوضعية لأطول وقت ممكن قبل تكراره في الاتجاه المعاكس.
التمرين الثاني: من اجل التخلص من سمنة الخدود يمكن ايضاً فتح الفم مع الابتسام وإلصاق الشفتين بالأسنان حتى يرتفع الخدان إلى اعلى. وبعد ذلك يجب وضع اصبعي السبابة على الخدين بطريقة أفقية والدفع بهما إلى أعلى. فهذا يشكل عملية ليفتنغ طبيعية وفعالة.
وللحصول على افضل النتائج اي لتنحيف الخدين ومنحهما شكلاً مميزاً ينصح بتكرار هذين التمرينين يومياً.
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