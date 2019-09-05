عضو بمجلس الأنبار: الشركات السعودية أنجزت 80% من عمليات تأهيل منفذ عرعر

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "الشركات السعودية العاملة في إعادة إعمار وتأهيل منفذ عرعر الحدودي غربي الأنبار، تمكنت من إنجاز نسبة 80% من إعادة إعمار وتأهيل المنفذ تمهيداً لإعادة افتتاحه بشكل رسمي أمام حركة العجلات".وأضاف، أن "الجانب السعودي تكفل بعملية إنجاز كافة المباني المتضررة جراء العمليات الإرهابية في منفذ عرعر الحدودي"، مبيناً أن "العمل يسير بخطى واسعة وبمراقبة وتصميم الحكومة السعودية على انجاز مراحل العمل وفق التوقيتات الزمنية المحددة بين الجانبين العراقي والسعودي".

وتابع، أن "إعادة افتتاح المنفذ سوف يساهم في إعادة التبادل التجاري بين البلدين"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية أمنت وبشكل كامل كافة الطرق المؤدية إلى المنفذ حيث لم يسجل أي خرق أمني أثناء تفويج حجاج بيت الله الحرام الذين سلكوا الطريق البري وصولاً إلى المنفذ".