تحب الكثيرات تغيير لون الشعر من خلال تفتيحه غالباً. ولهذا يلجأن عادة إلى الصبغات الكيميائية بين الحين والآخر. إلا أن المشكلة التي يواجهنها هي تعرض الشعر مع مرور الوقت للضرر والجفاف والتساقط.
ولتحضيرها يجب مزج ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج مع كوب من الماء.
يبلل كامل الشعر أو الخصلات التي يراد صبغها منه بالمزيج ويتم الجلوس في مكان مشمس حتى يجف تماماً. وبعد ذلك يغسل الشعر جيداً لتلاحظ النتيجة.
ويشار إلى أنه يمكن استخدام خل التفاح للغاية نفسها. ولهذا يجب مزج كميتين منه مع كمية من الماء ثم يبلل الشعر بالمزيج ويترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
وقد أشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها دورية BMC Complementary and Alternative Medicine إلى أن خل التفاح مكون فعال يساعد على تفتيح لون الشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر بدائل طبيعية لتفتيح لون الشعر من دون صبغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.