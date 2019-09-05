بدائل طبيعية لتفتيح لون الشعر من دون صبغة

ومن أجل تجنب حدوث هذه المشاكل من الأفضل الاعتماد في تفتيح لون الشعر على الوصفات الطبيعية ومنها وصفة الليمون.

ولتحضيرها يجب مزج ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج مع كوب من الماء.

يبلل كامل الشعر أو الخصلات التي يراد صبغها منه بالمزيج ويتم الجلوس في مكان مشمس حتى يجف تماماً. وبعد ذلك يغسل الشعر جيداً لتلاحظ النتيجة.



ويشار إلى أنه يمكن استخدام خل التفاح للغاية نفسها. ولهذا يجب مزج كميتين منه مع كمية من الماء ثم يبلل الشعر بالمزيج ويترك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

وقد أشارت دراسة حديثة نشرت نتائجها دورية BMC Complementary and Alternative Medicine إلى أن خل التفاح مكون فعال يساعد على تفتيح لون الشعر.