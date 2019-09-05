بالفيديو: العثور على مخلوق بحري برتقالي غامض

نشرت البريطانية سارة فاسر ألفورد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مخلوق بحري غامض ذو أذرع برتقالية اللون. وتمّ تصوير الفيديو قبالة ساحل جزيرة أمير ويلز، حيث رصدت مخلوقاً صغيراً مرئياً يتحرك ببطء. وخلال أيام قليلة نال الفيديو أكثر من 1.2 مليون مشاهدة حيث قارن المستخدمون المخلوق البحري بالوحوش من أفلام الرعب.



وتم تصنيف الحيوان البحري كنوع من نجوم البحر التي تنتمي إلى فصيلة اللافقاريات، ويتكون جسمها من قرص مركزي مسطح تمتد منه أذرع طويلة مرنة تستخدمها للتنقل عبر القاع. وتم تصنيف الحيوان البحري كنوع من نجوم البحر التي تنتمي إلى فصيلة اللافقاريات، ويتكون جسمها من قرص مركزي مسطح تمتد منه أذرع طويلة مرنة تستخدمها للتنقل عبر القاع.

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