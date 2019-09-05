ما جديد ملف كارلوس غصن؟ ومتى موعد المحاكمة؟

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس نقلا عن محامي كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور إن محاكمة غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في آذار على أقرب تقدير. وألقي القبض على غصن، الذي كان في يوم من الأيام واحدا من أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع السيارات في العالم، في طوكيو في تشرين الثاني، ويواجه اتهامات من بينها التربح من الشركة بقيمة خمسة ملايين دولار. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.



وأُطلق سراحه بكفالة، لكن المحاكم اليابانية رفضت التماسه لتخفيف قيود الكفالة التي تمنعه من الاتصال بزوجته. وقال محاموه إن هذا الشرط يخالف الدستور الياباني والقانون الدولي بشأن تشتيت شمل الأسر.



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