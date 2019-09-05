وزير الدفاع يأمر بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري، الخميس، بإحالة ضباط وقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم "تتعلق بالفساد". وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري أمر بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد".

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