السعودية والإمارات في خندق واحد.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الخميس تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة.. الشيخ محمد بن زايد يؤكد أن علاقة السعودية والإمارات شراكة الخندق الواحد، والرئيس الإيراني يقول إن طهران ستزيد من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وطائرات تركيا المسيرة تهدد الملاحة الجوية في قبرص، والجيش الليبي يؤكد أن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون، ونتنياهو مفجرا غضب الفلسطينيين: سنبقى في الخليل إلى الأبد، والبرلمان البريطاني يقر قانونا بمنع "بريكست" بدون اتفاق.

أما في الاقتصاد فتطالعون.. رعب في تركيا بسبب بريكست قد يفقدها 3 مليارات دولار، وانكماش العجز التجاري الأمريكي إلى 54 مليار دولار، وأسعار النفط تتجاوز خسائرها في 72 ساعة وتقفز 4%، ومقاطعة السلع.. انتفاضة سودانية ضد الغلاء، ومجلس الاحتياطي يعترف: حرب التجارة تنال من الاقتصاد الأمريكي.

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وفي الرياضة.. "اتفاق سري" يقرب دارميان من الانتقال إلى إنتر ميلان.

وفي الفن.. تكريم هند صبري بجائزة "آل باتشينو".. أول عربية تحصل عليها.

أما عالم الصحة فتطالعون فيه.. الوفاة المبكرة تهدد محبي المشروبات الغازية.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر/أيلول.

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