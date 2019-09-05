المغرب يفكك خلية داعشية قبل مهاجمة أماكن حساسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن قوات الأمن تمكنت الخميس من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور.

وأكدت أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله إن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات أحد فروع "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.