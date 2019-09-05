مرصد الإفتاء المصري: 18 هجوما إرهابيا في 9 دول خلال أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن 18 هجوما إرهابيا وقعت في 9 دول خلال الأسبوع الماضي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف المرصد، في بيان، أن نشاط الجماعات الإرهابية في النصف الثاني من 2019 ما زال مستمرا ومتزايدا، على الرغم من الجهود التنسيقية التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان.

وأوضح أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه رصد تنفيذ الجماعات الإرهابية لـ 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب الـ148 شخصا ما بين قتيل وجريح، حيث أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.

وأشار إلى أن العراق جاء في المركز الأول، حيث شهدت محافظاته تنفيذ 6 هجمات خلال الأسبوع الماضي، ثم حلت أفغانستان في المركز الثاني بواقع 3 هجمات، ثم نيجيريا بواقع 3 هجمات، فيما شهدت "الصومال، النيجر، باكستان، كشمير، مالي، بوركينافاسو" هجوما واحدا نفذته جماعات مختلفة.

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ولفت إلى أن العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي نفذتها 7 جماعات إرهابية تنشط في الدول التسع.

وأكد المرصد أن تنظيم داعش يعتبر أكثر التنظيمات الإرهابية نشاطا على الرغم من خسارته الفادحة، حيث جاء في المركز الأول على مؤشر التنظيمات الأكثر تنفيذا للعمليات الإرهابية خلال الأسبوع بواقع 7 هجمات، في العراق وغرب أفريقيا.

ونوه بأنه رغم مساعي إحلال السلام في أفغانستان وإجراء مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان فإنها ما زالت مصرة على تنفيذ عملياتها الإرهابية، فاحتلت المركز الثاني بواقع 3 هجمات في أفغانستان.

ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية اعتمدت خلال الأسبوع الماضي على إطلاق النار بشكل عشوائي ومنظم خاصة ضد قوات الأمن.

وبيّن أن ذلك يشير إلى تراجع تكتيكات تلك التنظيمات والقدرات اللوجستية واعتمادها على نصب الكمائن، وهو ما يتطلب تنسيقا أمنيا واسعا لاستباق العمليات الإرهابية والهجمات على الكمائن والدوريات الأمنية، وفق البيان.

