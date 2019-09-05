إيران تطلق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.

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كان التلفزيون الرسمي الإيراني قال، أمس الأربعاء، إن طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها.

يذكر أن مليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت في 19 يوليو/تموز الماضي عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.