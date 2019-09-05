فصائل موالية لتركيا تعتقل الكرديات في عفرين

جدة - عمرو شويل عفرين (سوريا)- الخليج 365:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الخميس، إن فصائل غصن الزيتون الموالية لتركيا، شنت حملة اعتقالات طالت كرديات في ريف عفرين السورية.

وأفاد المرصد، أن “فصائل مدعومة تركياً داهمت قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين، واعتقلت على إثر ذلك 5 نساء من أهالي البلدة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب”.

وفي سياق متصل، علم المرصد السوري من مصادر موثوقة اختطاف فصيل “العمشات” المنضوي ضمن عملية “غصن الزيتون”، آخرين من قرية جقلا وسطاني التابعة لناحية شيه بريف عفرين، وطالبوا بمبالغ مالية ضخمة لإطلاق سراحهم.