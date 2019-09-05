الان تتابع روحاني: إيران ستطور أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم وذلك اعتبارا من يوم الجمعة (6 سبتمبر أيلول) في إطار خطوتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.
ويسمح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية لإيران بالاحتفاظ بكميات محدودة من الجيل الأول لأجهزة الطرد
المركزي في محطتين نوويتين.
لكن النجاح في تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما سيمكن إيران من إنتاج مواد صنع قنبلة نووية بوتيرة أسرع كثيرا.
وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا لصنع وقود لمحطات الطاقة النووية.
وذكر روحاني أن إيران ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها ووصف تطوير أجهزة الطرد المركزي بأنها “الخطوة الثالثة” لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.
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