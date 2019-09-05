بالتفاصيل.. أُسرة محمد مرسي تنتظر تقرير النيابة بالقاهرة لدفن نجلهم

Advertisements Advertisements

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_سالم أحمد

تنتظر أسرة محمد مرسي، بالعاصمة المصرية القاهرة، تقرير النيابة والطب الشرعي، والخاص بوفاة نجلهم عبدالله، مساء أمس الأربعاء.



قالت مصادر، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر لمحمد مُرسي، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وأوضحت المصادر، أن النيابة بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، التحقيق في وفاة عبد الله مرسي، وإصدار تقرير بملابسات الواقعة.

Advertisements

واستكملت المصادر، أن عبد الله موجود بأحد مستشفيات محافظة الجيزة غربي العاصمة القاهرة.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، توفّى أثناء محاكمته في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً.

وسبق لـ“عبد الله“ أن أُوقف في مارس 2014، على خلفية اتهاماته بحيازة مخدرات.

وصدر حكم بحق النجل الأصغر بعد 3 أشهر من توقيفه، وأيدته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) عام 2015 بالحبس عامًا، وقضاها محبوسًا قبل أن يتم الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.‎