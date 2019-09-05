النيابة المصرية تقرر تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة للإرهابيين

كتب متابعات_الخليج 365

قررت النيابة المصرية أمس تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المرحّلين من الكويت إلى القاهرة، والمعروفة باسم "خلية الكويت" 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بشأن الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور المصري.

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ونسبت النيابة المصرية للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقا أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، صدر ضد أعضائها أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأكدت أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.