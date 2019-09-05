اخبار العالم

النيابة المصرية تقرر تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة للإرهابيين

صورة للإرهابيين

النيابة المصرية تقرر تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان

كتب

متابعات_الخليج 365

قررت النيابة المصرية أمس تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المرحّلين من الكويت إلى القاهرة، والمعروفة باسم "خلية الكويت" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بشأن الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور المصري.

Advertisements

 

ونسبت النيابة المصرية للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

 

وكانت السلطات الكويتية أعلنت سابقا أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، صدر ضد أعضائها أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

 

وأكدت أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة المصرية تقرر تجديد حبس 8 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا