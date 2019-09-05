البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون بإجراء إنتخابات مبكرة

Advertisements Advertisements

الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قابل البرلمان البريطاني، طلب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بإجراءات إنتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، بالرفض، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز .



ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب في وقت سابق إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.

وأكد جونسون في برقيته أن حكومته لا يمكن أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة .. مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر .

Advertisements

وأقر النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، قانوناً يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبإقرار هذا القانون تصبح مهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون صعبة لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الأخيرة.