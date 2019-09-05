ولي عهد أبو ظبي: علاقة الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، أن علاقة الإمارات والسعودية هي شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.



وقال الشيخ محمد بن زايد، خلال افتتاحه حديقة "شهداء حرس الرئاسة" في معسكر محوي بالعاصمة أبوظبي؛ تخليداً لذكرى شهداء الوطن الأبرار وتكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم: إن "الهدف الذي يجمعنا هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، ويجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن حادث صافر في مأرب اليمنية دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحاً نفيسة طاهرة.

وقال: "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميماً، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

وتابع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "بارك الله في ذوي أسر شهدائنا الأبرار الذين ربوا هذا الجيل الذي نفخر به اليوم.. رحم الله شهداءنا الأبرار وجعل مثواهم جنات النعيم".

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "التضحيات التي قدمها شهداؤنا في سبيل الدفاع عن الحق والواجب تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعزاً لأبناء الإمارات جميعاً جيلاً بعد جيل".

وقال: "إن التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة.. والدولة التي تريد أن تبني نفسها ويكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة عليها أن تتجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة".

وتابع أن "مشاركتنا في التحالف العربي وتصدينا للتحديات.. جعلا دولة الإمارات أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب".

وقدّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير إلى كل من خدم خلال هذه المرحلة وضحى، قائلاً: "شكرا على موقفكم المشرف الذي رفع رأس كل إماراتي وإماراتية".

وقال: "سنظل نحيي ونخلد ذكرى شهدائنا في ساحات العز والكرامة ونحتفي ببطولاتهم وسيرتهم وقيمهم، فهم فخر الإمارات ومصدر إلهام لكل الأجيال يستقون منهم قيم العطاء والفداء وحب الوطن والانتماء إلى أرضه الطيبة".