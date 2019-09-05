شكرا لقرائتكم الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي باتجاه ‫نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترض الدفاع الجوي السعودي ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‫نجران جنوب السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من صعدة وسقط داخل المحافظة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (04 سبتمبر 2019) صاروخاً باليستياً من محافظة (صعدة/مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء)".

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وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وفي يوم الثلاثاء، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية.