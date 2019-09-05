شكرا لقرائتكم أنباء "عراقية" عن مرض البغدادي وخلافات داخل داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس القضائي، الخميس، أن زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، مريض.

وذكرت الوكالة أن "مقرباً من الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإجرامي (كشف) أن الأخير يعاني من مشاكل صحية كبيرة".

ونسبت إلى مجلس القضاء الأعلى قوله إن "المقرب من الإرهابي البغدادي كشف أيضاً عن خلافات داخل التنظيم".