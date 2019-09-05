شكرا لقرائتكم نتنياهو: حان وقت تكثيف الضغط على إيران.. لا المحادثات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى ممارسة مزيد من "الضغط" على إيران غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.

وقال نتنياهو "إنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط" على طهران.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وأضاف نتنياهو أن انتهاكات إيران المستمرة للاتفاق، وكذلك "الأعمال العدوانية" التي تقوم بها بحق النقل البحري الدولي، ومحاولات شن "هجمات قاتلة" في إسرائيل، هي الدافع لفرض المزيد من العقوبات.

ومن المتوقع أن تتخذ إيران خطوات إضافية لعدم الالتزام بالاتفاق النووي غداً الجمعة، وستسرع وتيرة أنشطتها النووية إذا فشلت أوروبا في توفير حل لها لبيع نفطها في الخارج بعد العقوبات الأميركية المتصاعدة.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه منفتح على إجراء مفاوضات مع إيران.

وأكد ترمب، الأربعاء، أن "إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها"، كاشفاً أن "إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق". وشدد ترمب على أن "العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع"، مضيفاً أن "إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة".

وترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن الأربعاء، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وقال روحاني في خطاب متلفز، إن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تلقت أمرا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال، وذلك في سياق إعلانه عن المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.