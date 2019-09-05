شكرا لقرائتكم المغرب: تفكيك خلية خططت لهجمات على مواقع استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس عن تفكيك خلية إرهابية جديدة موالية لداعش.

وأشارت وزارة الداخلية المغربية في بيان إلى أن الخلية المفككة اليوم تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، وينشطون بين مدينة بركان (شرق) ومدينة الناظور (وسط شمال المغرب).

وحسب المعطيات الأولية التي كشفتها السلطات المغربية، فإن أفراد الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات داعش في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

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ولكن المتطرفين الخمسة قرروا لاحقاً الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة داخل المغرب. ولم تكشف الداخلية المغربية عن طبيعة ولا عن أسماء هذه المواقع الحساسة.

وبحسب الداخلية، استطاع زعيم الخلية الإرهابية اكتساب مهارات في مجال المتفجرات، وحاول اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية.

وشددت السلطات المغربية على أنها تواصل سياسة تجفيف منابع التطرف، بتنفيذ ضربات استباقية ضد المتطرفين المغاربة.