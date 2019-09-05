التربية والتعليم تنفي تأجيل الدراسة.. وتحسم مصير إجازة السبت

كتب: ضياء السقا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن تأجيل بدء الدراسة في الصفوف الأولى لـ21 سبتمبر الجاري، كما نفت إلغاء إجازة السبت في المدارس التي اعتادت على الحصول عليها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لا تغيير في موعد بدء العام الدراسي للصفوف الأولى والمقرر انطلاقه 11 من سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الإبتدائي يوم 11 سبتمبر، أما الصفوف من الثالث الإبتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21 سبتمبر.

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وشددت التربية والتعليم على أن الأسبوع الأول لبدء الدراسة فى الصفوف الأولى عبارة عن أيام تحضيرية للعام الدراسى وتسليم الاطفال للمناهج الجديدة وترتيب جلوس الطلاب فى الفصول.

وفي سياق متصل، أكدت التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيًا لصدور قرارات بشان إلغاء إجازة السبت في المدارس التي اعتادت على تطبيقها طوال السنوات الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هناك بعض المحافظات في مصر لا تطبق إجازة السبت وهذه المحافظات هي: "الإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، أسيوط، وسوهاج، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا، وشمال سيناء"، بينما يتم تطبيق إجازة السبت بشكل طبيعي بمدارس باقي المحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح).