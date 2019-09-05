بعد الفيديو المسيء.. أول تحرك قضائي ضد الفنان محمد علي.. ووالده ينهار باكيا: ’’الإخوان غسلوا دماغه‘‘

كتب: ضياء السقا

أثار الفنان محمد علي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد نشره فيديو على صفحته بالفيس بوك، يهاجم خلاله القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، تقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي، يتهمه ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.

وأكد سالم أن ما قاله الممثل محمد علي، في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.

من ناحية أخرى، قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان الهارب محمد علي إنه "مصدوم ومدمر من محمد لأن القوات المسلحة حياتي وخيرهم عليا أنا وأولادي"، مضيفا: "أنا بعتذر للرئيس السيسي وللقوات المسلحة وإحنا ملناش فلوس عند الجيس وكل اللي محمد بيقوله ده مش صح وأكيد وراه حد خلاه يعمل كده".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن نجله محمد على لا يحتاج إلى شيء وكان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وتابع والد الفنان: "محمد يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.

ودخل والد الفنان محمد علي فى نوبة بكاء على الهواء: ”أبني موتنى بالحياة أمه وأخوه اتدمروا بسببه ازاى يغلط فى الرئيس اللى هو المثل الأعلي لينا”.

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وأضاف “الملايين والفلوس كلها اللى حلتنا من خير الجيش.. بقى ده رد الجميل يا محمد؟”.

وأردف: "أشعر بالصدمة من التصرفات التى قام بها ابنى، وابنى أنتج فيلم بقيمه 27 مليون جنيه بدون أى قروض من البنوك، وحدثت مشاجرة بينى وبينه بسبب انفاق 27 مليون جنيه على فيلم".

وأكد: "نجلى يتعرض لضغوط الآن من قبل عناصر فى جماعة الإخوان الإرهابية، وتواصلوا معه عن طريق اللى اسمه هشام عبد الله ومعتز مطر"، موضحاً أن "مطر"، قال له أنه تم انضمامك إلينا ونحن سندعمك"، مضيفا: "شكلهم غسلوا دماغ ابنى بره".

وأردف، أن هناك عصابة أشبه بالشبكة العنكبوتية تلتف حول نجله، وتابع:"الإخوان تواصلوا معه وقالوا له أن هناك طائرة خاصة ستأتى لك".

ولفت "عبد الخالق"، إلى أن نجله باع كل ما يملك فى مصر وبأسعار ضعيفة بشكل مفاجئ ودمر عائلته، وتابع: "لو كان مات زى أخوه كان أحسن لكن يموتنا جنبه وهو يعيش".

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