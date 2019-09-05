أبناء شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي يختتمون زيارتهم لإيطاليا

اختتم أبناء مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري زيارتهم ل​إيطاليا​ وكان في وداعهم في ​مطار روما​ الملحق العسكري ال​لبنان​ي في إيطاليا العميد الركن غسان فاضل وعقيلته، السيدة ليا العاقوري، العقيد في ​الجيش​ الإيطالي جاكومو جانناتزيو ، الرائد جوزيبي ابوني، وعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين.

وخلال الزيارة التي دامت 11 يومآ قدم كورال المؤسسة رسيتال تاريخي في القصر الملكي للعظماء في مدينة كزرتا الجنوبية ورسيتال ثاني في نادي الضباط للجيش الإيطالي في مدينة ساليرنو.

كما تخلل الزيارة حفل استقبال في ​السفارة اللبنانية​ في روما بتنظيم من السفيرة ميرا ضاهر التي واكبت باهتمام عال زيارة أبناء المؤسسة يومياً وقدمت التسهيلات والترتيبات اللازمة. ثم قاموا بجولات سياحية متعددة في أهم المدن الإيطالية حيث أقيمت لهم مراسم استقبال رسمية من قبل رؤساء البلديات والسلطات المحلية.

تاتي الزيارة بدعوة من الجيش الإيطالي و​اللواء​ غاريبالدي والجنرال ديوداتو ابانيارا حيث تندرج في إطار التبادل الثقافي والتلاقي وأيضا الدعم الإيطالي للبنان وللجيش اللبناني.

وأعرب العميد الركن فاضل عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه أبناء المؤسسة منوها بجهود السيدة ليا العاقوري والجنرال آبانيارا على مواكبة الاولاد ورعايتهم وشكر الجيش الإيطالي واللواء غاريبالدي على حسن الضيافة ثم تمنى للأولاد والكورال النجاح الباهر ومستقبل زاخر وواعد.