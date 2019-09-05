الجراح من السراي الحكومي:التعيينات في بعبدا

رد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له في السراي الحكومي على سؤال حول ما اذا كانت ​التعيينات​ ستطرح في جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم، قائلا: "التعيينات في ​بعبدا​".

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