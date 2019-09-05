قانا الجليل في جنوب لبنان مقر للسياحة والحج ..أين المسؤولين؟

نظرا لاهميتها السياحية والدينية والتاريخية، قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن "قانا الجليل " .

في الحلقة الرابعة فسر الباحث علي ماضي والدكتور عماد شمعون عجيبة ​يسوع المسيح​ في تحويل الماء الى الخمر في ​عرس قانا​ اضافة الى علاقة المؤرخة والاديبة مي مر بهذه المنطقة. وطلب علي وعماد من غبطة البطريرك تثبيت قانا وتحويلها الى مكان حج .

تابعوا الحلقة كاملة لمعرفة كل ما تم كشفه عن هذه المنطقة المهمة.

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