اعتصام للجان المستأجرين اعتصاما أمام مبنى وزارة العدل

نفذ أعضاء ​لجان المستأجرين​ اعتصاما في هذه الأثناء أمام مبنى ​وزارة العدل​ حيث تلا رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ ​أديب زخور​ بيانا باسم المعتصمين. ومن المقرر أن يسلم زخور نسخة عن البيان الى مكتب وزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ الموجود خارج الوزارة للمشاركة في جلسة ​مجلس الوزراء​.

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