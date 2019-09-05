عدوان: وضع التعيينات القضائية على جدول أعمال الحكومة وفقا للأصول يبشر بالخير

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "وضع ​التعيينات القضائية​ على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ وفقا للأصول يبشر بالخير، يبقى أن توزع السير الذاتية للمطروحين وأن يرشح اكثر من اسم لكل موقع حتى يتسنى اختيار الاكفأ ونعم لاستقلالية ​القضاء​ ولا للاستتباع".

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