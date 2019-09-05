علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في ذكرى مجزرة كفرمتّى قائلا: "في هذا النهار لا يسعنا الا ان نتذكر الشهادة بمعانيها البراقة الصافية النظيفة من براثن الحرب وآثارها، شهادة الشيخ مسعود الغريب وعائلته.. وكل عائلة وفرد من عائلات الشحّار الغربي ستبقى البوصلة لتحدي الظلم والجبر والغرور الأعمى والفتنة بكل اوجهها الطائفية والمذهبية والحزبية والعائلية".
وأضاف: "رحمة الله على كل شهيد سقط وعسى الله ان يمدّ سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بالقوّة والصحّة والعافية والعمر المديد، كيف لا وهو من بيت التقوى والزهد والدين، التوحيدي الشريف والأصيل. عزاؤنا بوجوده ووجود ابننا صالح ووجود كل فرد من عائلات شهداء الشحّار".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: كل عائلة من عائلات الشحّار ستبقى البوصلة لتحدّي الظلم والفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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